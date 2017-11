Graines en Vie, Last Train, l’agenda et la déglingue hebdo

On est le jeudi 16 novembre, et aujourd’hui on rencontre Augustine, Anne-Cécile et Clotilde de l’association Graines en Vie, qui mène des projets de solidarité et d’entre-aide internationaux. Elles nous parlent de l’association, de leurs projets et de leurs actions. On écoute ensuite une interview du groupe Last Train qui passait le 09 novembre au Chabada.