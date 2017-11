Festival Culture Bar-Bars, Nikola Tesla & Jeune et citoyen

On est le mardi 21 novembre, et aujourd’hui on rencontre Bertrand Lamé, directeur du bar du Quai. On parle avec lui de la 16ème édition du Festival Culture Bar-Bars qui se déroule du jeudi 23 au samedi 25 novembre 2017 dans 59 villes dont Angers. On écoute également un reportage sur les jeunes et la citoyenneté, en partenariat avec le J, pour son événement « Forum jeune et citoyen » le vendredi 1er décembre 2017.