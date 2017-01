Faucheurs et faucheuses de chaises, et la Dalle Angevine

En ce 05 janvier, on parle de militantisme avec le collectif des Faucheuses et Faucheurs de chaises d’Angers et du collectif Justice Climatique Angers. On parle également de sport et d’esprit sportif avec l’association La Dalle Angevine.

Sophie et Frédérique , du collectif des Faucheuses et Faucheurs de chaises d’Angers et du collectif Justice Climatique Angers

Charles Diers et Olivier Auriac, de l'association La Dalle Angevine.

La chronique politique de Hugo

L’agenda du weekend de Thibault

Thibault était à la technique, et Etienne à la programmation musicale.