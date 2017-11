Dame Catherine, J’économise & Times New Roman

On est le lundi 20 novembre, et aujourd’hui on rencontre Laura Monnier et Manon Guerrier de l’association Dame Catherine. Elles ont pour objectif la création d’un événement culturel autour du monde de la mode en étant une marque éthique. On écoute également un reportage sur les jeunes et l’écologies, en partenariat avec le J pour son événement « J’économise, les bons gestes pour soi et pour sa planète ! » le 25 novembre 2017.