Black Up, La Dame de la mer, l’agenda & la déglingue.

On est le jeudi 23 novembre, et aujourd’hui on rencontre l’association Black Up. Elle organise cette année le festival « Planète Reggae » en collaboration avec le Centre Culturel Jean Carmet et la ville de Mûrs Erigné.. Il se déroule ce samedi 25 novembre.

On parle également de la pièce « La Dame de la mer » qui se déroule samedi 25 novembre à 20h30 et dimanche 26 novembre à 15h. Pour nous en parler: Hervé Conbemorel, de la Troupe Théâtre Passion Partage.