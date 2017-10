Avec un juriste du droit numérique, Lunice & Camille Saint-Saëns

On est le mercredi 25 octobre, et aujourd’hui, on parle du droit du numérique avec Arnaud Quilton, juriste dans le domaine du numérique. Alors que le WEF (World Electronic Forum) se tient à Angers du 24 au 28 octobre, on se demande quels sont les domaines d’intervention et surtout comment cela évolue-t-il avec la société ?

Pour répondre à nos questions :

Arnaud Quilton, juriste dans le domaine du numérique

Également au programme :

nous parle de Camille Saint-Saëns dans sa chronique patrimoine. Geoffray nous parle du chanteur Lunice dans sa chronique musicale.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !

