Saison 3 – #9

Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la neuvième émission du Cyclone Saison 3, de votre talk-show préféré sur Radio Campus Angers. Ce soir, Faissal est accompagné de Nina, Kama, Yassine et Betsy, et de Nico en régie.

Au programme cette semaine:

Le grand duel de la semaine : Yassine et Nina s’affronte autour de l’écriture inclusive : Pour ou contre l’écriture inclusive ?

La rubrique culinaire de Nina

Le Qui suis-je ?

Qui est le meilleur chroniqueur de la semaine #QELMC

Bonne écoute à tous