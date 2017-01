Saison 2 – #13 : Ce qu’on attend pour 2017

Bonjour à toutes et à tous,

Pour cette 1ère émission de l’année 2017 et 13ème épisode de la saison 2 du Cyclone, Faissal était accompagné de Nicolas en régie, et de Kama, Alex, Apolline et Mark aux micros.

Au programme :

Ce que l’on veut voir ou non en cette nouvelle année 2017

L’actu historique de la semaine

de la semaine Nouvelle rubrique : Les Top Tweets de la semaine

Le Qui est le meilleur chroniqueur de la semaine #QELMC

Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, n’hésitez pas à liker nos pages : Facebook et Twitter . Et également à télécharger le podcast pour l’avoir partout avec vous !

Rendez-vous le Lundi 16 Janvier, pour le 14ème opus du Cyclone !

Toute l’équipe du Cyclone vous souhaite une très belle année 2017 !

Bonne écoute !