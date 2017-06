L’Afterwork du candidat Franck Cadeau

Bonjour les Amis !

C’est un peu particulier, on reçoit un homme qui se présente aux élections législatives, sans être homme politique, en faisant une émission qui ne parle pas de politique : c’est Franck Cadeau notre invité, candidat à la 1ere Circonscription (pas facile à dire en direct à la radio…NDLR) de Maine-et-Loire. Chef d’entreprise, il souhaite bousculer les codes et mettre à l’honneur le bon sens et le respect des deniers publics ; et c’est de cet engagement dont on parle à quelques jours du scrutin qui élira nos députés…

Avec Jérôme Rey et Pascal Boursier, Anne-Bérengère en arbitre, et Clément à la réalisation,

Bonne écoute.. et… n’oubliez pas d’aller voter !! 😉

Olivier Piat