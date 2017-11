L’Afterwork de Phil Devaïl !

Salut les Afterworkers !

Phil Devaïl, artiste complet, vient nous présenter son nouvel EP, Pour Tous Les Hommes (oui, avec un grand H), et papoter de tout ce qui fait, et a fait son univers. Belle rencontre, et très joli Live dans l’émission, sur une guitare rose à licorne (ne le dîtes pas à la fille de Phil ! ;)…

L’actualité de Phil sur le net ici, et sur sa page Facebook ici !

Avec Maëlle à la réal, Manuel « comment ça marche », bonne écoute !

Olivier Piat