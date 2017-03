L’Afterwork de la Femme… et de ses droits !!

Car il s’agit bien de la Journée Internationale de Lutte pour les Droits de la Femme, et non un quelconque hommage à la gent féminine qu’il faut mettre en lumière aujourd’hui… C’est chose faite avec Anne-Bérengère, Fred de Charco et Clément à la technique…

Un grand merci à Clémentine, du Collectif Emancipation, qui nous parle aujourd’hui de ses combats, mais aussi des rencontres heureuses aussi organisées autour de la bibliothèque Voltairine, créée et gérée autour de ces idées féministes !

Olivier