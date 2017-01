Les amis, on n’a pas fini de l’entendre, et il n’y a pas de raison que l’Afterwork déroge à la règle des vœux pompeux et réchauffés…

A la différence que pendant cette émission, la bonne humeur s’installe en même temps que mes camarades : Lucie, Jérôme, Pascal et Fred, avec un Pierrick très en forme à la réalisation…

Bonne année oui, mais à condition de bonne humeur !!

Olivier