1 Le cinéma d’Art et d’Essai s’adresse-t-il aux jeunes ?

On est le mardi 28 novembre 2017, il est 20h et on retrouve Eloïse et les Ambassadeurs du Cinéma d’Angers.

Pour cette première émission de l’année, on se demandera, à partir de nos expériences personnelles, si le cinéma dit « d’Art et Essai » est accessible aux générations de lycéens et d’étudiants d’aujourd’hui. Un bel exemple ? La palme d’or 2017 The Square, du suédois Östlund. Quel part d’adolescents et de jeunes adultes se déplacerait pour ce film plutôt que pour la dernière production hollywoodienne à la mode ?

Romane, ambassadrice en histoire à l’UCO, nous conseillera également sur les sorties et les événements cinéma de la semaine : n’hésitez pas à aller voir 12 Jours de Deparon ou encore Simon et Théodore de Mikael Buch. Adèle, ambassadrice à Chevrollier, nous présentera quant à elle le film du hongrois Mundrocso La Lune de Jupiter, encore une semaine dans les salles angevines. Pour finir, Lucie, ambassadrice en sciences des bibliothèques à Belle Beille, nous donnera une piste pour s’enjailler du fond de son canapé avec une série Netflix : Captive, de Polly. Ce petit monde sera également accompagné de Sahra, ambassadrice en LLCE, et de Hugo, ambassadeur en économie-gestion, qui nous présentera sa sélection musicale

Crédit photo : Bac Films