Une theatra pasionaria dans l’ArtyShow

On la piste, elle se dérobe… On la flatte, elle se cabre… On la défie, elle se rebelle… On la vénère, elle en rit…

La culture est mutine dans l’ArtyShow 5e saison, un mardi sur deux, de 18 heures à 19 heures.

Au menu de ce 55e épisode, une rencontre avec Jenny Dodge, responsable du développement de projets et attachée à l’information au Quai, qui revient sur son parcours. Deux nouvelles voix artishowdiennes : celle de Léna qui évoque « les petites phrases agaçantes sur la lecture » et celle de Paul qui parle dub et du collectif nantais Zion Gate Hifi.

A la technique, le précieux Quentin.

Prochain épisode mardi 28 novembre.