Un homme de savoir dans l’Artyshow

Au menu de ce 52e épisode, un entretien avec Dominique Prime, ancien directeur adjoint d’Angers Nantes Opéra et les nouvelles voix artyshowdiennes : celle de Léna qui évoque La Ménopause des fées de Gudule et celle de Paul qui parle du groupe lavallois EZPZ (Easy Peasy).

Prochain épisode mardi 17 octobre.