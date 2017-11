Un Païpaïen dans l’ArtyShow

On la piste, elle se dérobe… On la flatte, elle se cabre… On la défie, elle se rebelle… On la vénère, elle en rit…

La culture est mutine dans l’ArtyShow 5e saison, un mardi sur deux, de 18 heures à 19 heures.

Au menu de ce 54e épisode, une causerie avec Robin Alliel (association PaïPaï, label et maison d’édition Météorites) et la chronique de Léna qui évoque les Annales du Disque-monde de l’écrivain anglais Terry Pratchett.

A la technique, la précieuse Maëlle.

Prochain ArtyShow le 14 novembre.