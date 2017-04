Un homme de théâtre dans l’ArtyShow

Quatrième saison de l’ArtyShow et toujours l’idée de brasser la culture angevine en invitant ses forces vives. ATTENTION : cette année, c’est le mardi, tous les 15 jours, de 18 heures à 19 heures sur le 103 FM.

Au micro de ce 46e numéro, Daniel Besnehard, auteur, dramaturge et force très vive de divers structures culturelles haut de gamme.

Nouvelle saison donc nouvelles chroniques et nouvelles voix dont celle de Valentin qui évoque le groupe Anti-Flag et la deuxième édition du Still Hungry Fest.

Prochain ArtyShow de la saison le mardi 9 mai 2017.