L’ArtyShow mène aux Roms

On la piste, elle se dérobe… On la flatte, elle se cabre… On la défie, elle se rebelle… On la vénère, elle en rit…

La culture est mutine dans l’ArtyShow 5e saison, un mardi sur deux, de 18 heures à 19 heures.

Au menu de ce 53e épisode, une rencontre avec Johann Le Berre, Pierre Moisan et Rodolphe Mélisson de l’association YEPCE pour évoquer la bande dessinée Tsiganes, Le Paradis des Yeux (éditions l’œuf / éditions Goater). Deux nouvelles voix artishowdiennes : celle de Léna qui évoque Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson (Gallimard, 2014) et celle de Paul qui parle du groupe Fatbabs.

A la technique, le précieux Quentin.

Prochain épisode mardi 31 octobre.