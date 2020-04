Emission #03

Pour cette troisème émission d’UA votre écoute, nous avons pu discuter avec avec Camille Blin, étudiante en L2 psychologie et vice-présidente étudiante. Elle est notamment revenue sur les tenants et aboutissants de son rôle de représentativité des étudiant.e.s en cette période de confinement.

Nous nous sommes également entretenus avec Laurent Brodet, vice-président rattaché à la vie des campus, et donc en charge de s’assurer du bien-être des étudiant.e.s et personnels de l’Université.

Il nous a parlé des retours suite à la campagne d’appels aux étudiant.e.s menée par l’Université par SMS, la mise en place d’une aide alimentaire avec le Secours Populaire et le CROUS, ainsi que l’appel aux dons de la Fondation de l’Université d’Angers afin de venir en soutien aux étudiant.e.s dans le besoin.

Retrouvez également le témoignage de Laura, étudiante en LEA et actuellement confinée mais toujours en stage en Espagne

