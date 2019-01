33 Parentalité positive et créative avec Sophie Bouvet (interview)

Notre invitée de la semaine, Sophie Bouvet est consultante angevine en parentalité créative, formée par Catherine Dumonteil-Kremer, la référence en ce domaine. Cette approche, qui existe maintenant depuis une dizaine d’années, nous aide à devenir des parents plus conscients, à mobiliser le meilleur de nous-même et finalement nous élever aussi par les remises en question qui ne cessent de s’imposer à nous. Cette approche utilise les règles de la Communication Non Violente, la psychologie positive, la théorie de l’attachement, ainsi que les dernières avancées en neuroscience.

