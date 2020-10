Sarah, Océane et Victor sont à l’origine du Grand Saut, un nouveau festival angevin dont le but est de vous faire découvrir des groupes émergents autour de la pop, et ce dans des lieux du patrimoine local qui ne s’y sont pas forcément prêté jusque là. Si cette première édition est déjà complète, n’hésitez pas à les suivre afin de ne pas rater la deuxième, qui devrait se tenir au mois d’Avril.