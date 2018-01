SPÉCIAL PREMIERS PLANS: programmation, tables rondes, films d’école

On est le mardi 16 janvier, et aujourd’hui nous sommes en direct de la Cité des Congrès pour notre premier plateau au Festival Premiers Plans 2018.

On reçoit Joumai Laguna, en service civique à la programmation du festival qui vient nous parler de son travail et de la programmation pour cette 30ème édition de Premiers Plans.

On écoute également un reportage réalisé par Paul lors de la table ronde « Glaneurs et collectionneurs de films ». Il nous rapporte une réflexion de Dominique Païni sur qu’est-ce qu’être collectionneur et le nouveau rapport qu’internet apporte à la question.

Thibault et Bernay sont allés se faire une séance des films d’école diffusés cette année et nous parlent de ce qu’ils en ont pensé.

Enfin, Quentin nous fait une chronique sur la question: « pourquoi est-ce que l’on aime les histoires ? »

__________________________________________

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !