Côte à Côte, Permis d’afficher et la galette des lions

On est le lundi 15 janvier, et aujourd’hui on rencontre Marie Masson, directrice des projets culturels à La Cité des Congrès de Nantes. Elle nous parle de l’événement « Côte à côte » qui se déroule le mercredi 17 janvier à la Cité des Congrès de Nantes.

On écoute également un reportage sur l’exposition « Permis d’afficher » qui se déroule en ce moment à la Bibliothèque Lettre de l’Université Catholique de l’Ouest.

Pour nous en parler:

Marie Masson, directrice des projets culturels à La Cité des Congrès de Nantes.

Également au programme :

La chronique-galette de Max des Imposteurs.

__________________________________________

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !