Boîte à Mots et Restau Responsable dans le Sous-Marin

C’est au tour de Léo de se lancer pour sa première interview dans le Sous-Marin, et il s’est entretenu à cette occasion avec Marion Redureau, chargée de mission responsabilité sociétale et environnementale au sein du Crous Nantes Pays de la Loire. Elle est notamment revenue sur le renouvellement de la garantie Mon Restau Responsable pour le Restaurant Universitaire Ambroise Croizat et sur ce que cela inclut.

C’est ensuite Clémence qui a accueilli Poy et Annelise de La boîte à Mots, une association qui propose des ateliers d’écriture de lettres dans les écoles et les collèges, lettres auxquelles répondent par la suite leurs bénévoles. Ils sont d’ailleurs à la recherche de forces vives, n’hésitez pas à vous informer plus amplement sur leur site!