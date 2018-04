André Brack & traverser les murs.

On est le mardi 3 avril, et aujourd’hui on rencontre André Brack, il est astrobiologiste et il étudie les origines de la vie, son évolution et sa distribution dans l’univers. Il est venu nous parler de son travail et de la conférence qu’il donne à l’Université d’Angers le jeudi 5 avril sur le sujet « Sommes-nous vraiment seuls dans l’univers ? »

Pour nous en parler:

André Brack, astrobiologiste, Directeur de recherche du CNRS & Membre honoraire de l’Institut d’astrobiologie de la NASA.

Egalement au programme:

Quentin nous explique pourquoi on ne peut pas passer à travers les murs.

___________________________________________________

Yasmine et Paul à l’animation. Maëlle à la technique. Etienne à la programmation.