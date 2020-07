Oenotourisme à la Grande Vignolle

On part aujourd’hui du coté des bords de Loire dans le Saumurois, et plus précisément vers la Grande Vignolle, un site atypique qui a été investi par la famille Filiatreau en 1990. S’y trouvent un logis seigneurial, un pigeonnier et des caves, en partie troglodytes. Devenu le lieu de dégustation des vins du domaine, il est également possible d’y réaliser une visite sensorielle. Nous avons discuté de tout ça avec Christina Filiatreau.

Retrouvez ensuite Du côté des autrices, ce format court réalisé par Mathilde Doiezie, qui nous vient de Radio Campus Paris et qui nous parle d’autrices classiques trop longtemps invisibilisées. Elle s’attarde ce soir sur Lucie Delarue-Mardrus, artiste pluridisciplinaire.