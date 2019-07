Astropolis: 25 ans dans les étoiles

Que vous ayez une certaine inclinaison pour les musiques électroniques ou non, vous avez surement déjà entendu parler d’Astropolis. Bientôt un quart de siècle que le festival brestois a su développer et conserver l’image d’évènements pointus et accessibles, éclectiques et accueillants.

Pour discuter de l’édition à venir qui se tiendra du 3 au 7 juillet, nous nous sommes entretenus avec Gildas Rioualen, co-organisateur d’Astropolis.

Thibault était à l’animation et à la réalisation de cette émission.