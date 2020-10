NTP, Anjou… amoureux des planches !

Focus sur le NTP cette semaine, ce Nouveau Théâtre Populaire, emmenés par une bande de copains comédien.nes depuis plus de 10 ans. A la base une envie folle de faire du théâtre. De créer. Une envie folle de décentraliser la culture, et de magnifier le mot populaire, à l’image de leurs aïeux d’après-guerre. Emilien Diard-Detoeuf fait partie de ce noyau dur de la première heure, on revient sur cette aventure avec lui.

Christian Mousseau-Fernandez et quelques fidèles spectateurs du Festival NTP, évènement annuel du mois d’Août, viennent de créer une association qui veut aider financièrement, logistiquement l’aventure NTP : Les Amis du NTP, venez faire sa connaissance !

Ronan Pichavant, directeur du Festival d’Anjou et des Hivernales, vient nous présenter cette saison 2020/21, et partager l’amour des planches !

La réalisation est assurée par Clément Looping, belle écoute…

Olivier Piat