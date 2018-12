L’Afterwork Du Monde De Fada !

LE MONDE DE FADA, c’est quoi ? C’est un monde de fous, bien sûr, mais c’est aussi, et surtout, une balade nocturne dans l’univers de FAbien Doneau et DAvid Pichot, de la Compagnie Plumes, qui propose un spectacle musical, poétique, amical et bien d’autres sujets encore… à découvrir en spectacle, vinyle ou disque !

Avec les amis Leïla Olabi, Pascal Boursier, Manuel Boivin, on a bien rigolé, on a mêem apprit à ouvrir une bouteille de vin sans tire bouchon, merci David ! Les photos, à retrouver sur la page FB sont d’Aurélien Tremblais, et la réalisation assurée par Joakim !

Bonne écoute…

Olivier Piat