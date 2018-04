L’Afterwork de Who Is Who !

Who Is Who (prononcez Vu Is Vu), littéralement Qui Est Qui, ce sont deux jumelles, Emilie et Daisy.

Vous allez comprendre, dans cette chouette émission, comment elles sont arrivées si vite à trouver une identité artistique… le groupe est encore à sa taille embryonnaire, mais le succès des jumelles est tout près d’éclore ! C’est ce que l’on peut souhaiter de mieux aux Who Is Who, que vous allez découvrir pendant une heure. Je suis accompagné de mes complices Manuel, Pascal et Dominique, Clément Looping est à la réal,

Bonne écoute !

Olivier Piat