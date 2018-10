L’Afterwork de Nilson !

Cette semaine, et à l’occasion de ses représentations au Bouffon Bleu, Nilson José vient faire son Afterwork !

Il a surchauffé le studio, nous a mis tous de bonne bonne bonne humeur avant d’enflammer la scène du café-théâtre pour trois soirs avec son nouveau spectacle, Le Journal d’Amélie !

On fait un petit point avec Frank, le boss du Bouffon Bleu, sur les premiers mois d’amusement avec les angevins… Leïla Olabi, Manuel Boivin et Denis Fouquereau (grand moment d’expression) sont venus aussi avec leurs bonnes humeurs, Clément Looping est à la réalisation, bref on est tous là, ne manque plus que vous, allez viens, play !

Olivier Piat