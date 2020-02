Vincent Malaisé et Benoît Rolandeau, réalisateurs de courts métrages, et membres actifs de l’association Court&49, viennent nous présenter la BOURSE COURT&49 ouverte à toutes et tous, vous saurez tout en écoutant cette émission… Si ce n’est déjà fait à vos scénarios, et bonne chance !

Avec Mister Sam, Aurélien Mc Tremblais, Pascal Boursier

émission dédiée à Barbichette…

Olivier Piat