Un nouveau format spécial confinement : La Covidienne !

Bonsoir à tous !

Au vu des conditions actuelles, l’équipe de Radio Campus Angers et ses bénévoles ont travaillés sur un nouveau format provisoire !

A partir d’aujourd’hui, et pour une durée encore indéterminée, le Sous-Marin reste à la surface et laisse place à la Covidienne ! (on applaudit la rédaction pour ce beau calembour…)

Notre objectif ?

Travailler collectivement pour vous apporter une belle demi-heure d’informations, de rencontres (téléphoniques j’entends, on reste à la maison, n’oubliez pas!), de chroniques fun etc…!

On espère que vous serez au rendez-vous !

Au programme, ce soir,

– Une rencontre avec Louis Favre, pour discuter de l’innovant festival Je Reste à la Maison !

– Quentin nous proposera un point actu good vibes, mot d’ordre ; Tout, sauf le Corona !

– Et pour finir, Solène vous a concocté une chronique sur les expositions virtuelles ! L’occasion de nourrir votre curiosité artistique, et voyager sans bouger de votre canapé !

Bonne écoute à tous !