En direct du Green Campus Day avec Radio G!

Nous retrouvons comme chaque année Radio G! pour notre traditionnel plateau de rentrée à l’occasion du Campus Day!

Cette année la journée d’accueil des étudiant·e·s proposée par l’Université d’Angers met en valeur des questions écologiques et environnementales, nous vous invitons à découvrir les acteurs et artistes qui font cette journée dans notre émission spéciale.

Au programme :

– Présentation du Green Campus Day avec Dimitri Perraudeau, coordinateur de l’événement.

– Immersion dans le village des partenaires par Jean.

– Interview du groupe Dogs for Friends

– Rencontre et discussion avec Emmanuel de Airbeeseed et Mickaël de En Transition autour de l’écologie.

– Les jeunes, le climat, tout ça… dans une chronique de Jules

– Rencontre avec l’équipe du restaurant La Rue Sauvage

– Interview du duo Pépite

Jules, Thibault, Jean et Annely étaient à la préparation, l’animation et la réalisation de l’émission, Etienne à la technique.