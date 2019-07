On la piste, elle se dérobe… On la flatte, elle se cabre… On la défie, elle se rebelle… On la vénère, elle en rit…

La culture est mutine dans l’ArtyShow 6e saison, un mardi sur deux, de 18 heures à 19 heures.

Au menu de ce 87e épisode, une causerie avec Alain Surrans, directeur d’Angers Nantes Opéra.

A la technique, le précieux Etienne.

prochaine émission à la rentrée

bel été !

crédit photo Jean-Marie Jagu