Un homme percutant dans l’ArtyShow

On la piste, elle se dérobe… On la flatte, elle se cabre… On la défie, elle se rebelle… On la vénère, elle en rit…

La culture est mutine dans l’ArtyShow 6e saison, un mardi sur deux, de 18 heures à 19 heures.

Au menu de ce 74e épisode, un échange avec Pascal Laborie (ONPL, big band Bleu Citron), la chronique de Léna qui nous parle de la série « Désenchantée », la série TV de Josh Weinstein et Matt Groening, et la chronique de Victoriane qui évoque « Un 22 juillet », le film de Paul Greengrass.

A la technique, le précieux Etienne.

Prochain épisode le mardi 6 novembre