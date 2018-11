L’ArtyShow au point d’orgue !

On la piste, elle se dérobe… On la flatte, elle se cabre… On la défie, elle se rebelle… On la vénère, elle en rit…

La culture est mutine dans l’ArtyShow 6e saison, un mardi sur deux, de 18 heures à 19 heures.

Au menu de ce 76e épisode, une causerie avec Bruno Maurel, président de l’association CSPO, organisatrice du Printemps des Orgues, la chronique de Léna qui évoque l’OuLiPo et celle de Victoriane qui revient sur Dans la luge d’Arthur Schopenhauer de Yasmina Reza.

A la technique, le précieux Etienne.

Prochain épisode mardi 11 décembre

photo : Yolande Mignot