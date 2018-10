46 / Café solidaire

Bienvenue au Café solidaire de Belle-Beille !

Notre projet consiste à aménager un lieu d’accueil associatif, culturel, participatif et ouvert à tous.

Des animations seront proposées suivant le concept des échanges réciproques de savoirs, tels que café livre ouvert, café couture, ateliers bien-être, arts créatifs, atelier d’écriture, cuisine, jeux de société. Des débats pourront naître sur des sujets de société d’actualité.

Vous pourrez y consommer, moyennant une participation libre, un thé, un café, ou une tisane, en partageant un moment convivial dans une ambiance chaleureuse.

Pour cela, des travaux sont nécessaires à la Maison de l’Etang :

– Installation d’un comptoir bar et de placards

– Mise en place d’une hotte dans la tisanerie

– Aménagement d’un coin salon : canapé, fauteuils…

– Raccordement internet et mise en place d’un ordinateur avec accès libre et gratuit

L’équipe de bénévoles qui animera ce café veillera au respect de chacun et favorisera la mixité sociale, celle des générations et des cultures et le partage d’idées.

Rev café : Café solidaire à Montreuil

Autre exemple de café solidaire

PORTEUR : ASSOCIATION RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS DE BELLE-BEILLE

RETROUVEZ ET VOTEZ POUR CE PROJET.