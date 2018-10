19 / Concilions culture et handicap auditif

Cette proposition émane d’un constat, en France, environ 10 millions de personnes ont des problèmes auditifs (16 % de la population française).

1/3 des déficients auditifs sont inactifs du fait de la restriction d’accès à l’emploi, aux loisirs et à l’isolement.

Angers est une ville d’art et de spectacle : Accroche cœur, festival d’Anjou, Festival 1ers plans, fête de la musique, Tempo Rives… Les nombreuses salles et musées qui accueillent ces événements culturels sont équipées et correspondent aux normes actuelles : Visio guide, audio guide, boucle magnétique, etc.

Mais il s’agit avec cette proposition de compléter l’existant et de tester une nouvelle technologie et de nouveaux types de sensations pour les personnes en situation de handicap auditif.

Le projet que nous portons consiste à acquérir 20 appareils similaires à ceux proposés à Nantes dans le cadre de la Folle Journée ou à Laval Quest’Handi afin de permettre au plus grand nombre d’assister aux spectacles et concerts. Ce dispositif, offre une expérience d’immersion dans la musique, et permet de vivre une expérience tactile viscérale et immersive pour ressentir les basses telles qu’on les ressentirait en concert.

A défaut d’entendre ou d’écouter ce dispositif permet de sentir, de ressentir les vibrations.

Cet appareil existe en deux versions permettant de ressentir la musique et ainsi, de révolutionner le rapport des personnes atteintes de handicap auditif à la musique.

Il existe une version sous forme de sac à dos léger et ergonomique et une version pouvant être accrochée à un siège, particulièrement utile pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant.

Nous souhaiterions acquérir 20 appareils dont 5 pour les personnes à mobilité réduite et ceux-ci seraient mis à disposition sur les festivals organisés par la Ville.

Vibrez et Ressentez

Retour d’expérimentation à la folle journée

PORTEUR : EMMANUEL QUEMENER

RETROUVEZ ET VOTEZ POUR CE PROJET.