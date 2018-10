17 / Parcours astronomique du système solaire

Et si la Terre avait la taille d’une orange et se situait au milieu de la place La Rochefoucauld, où serait la Lune dans la ville ? Et le Soleil ? Et Mars ?… Et quelle serait leur taille ?

En repensant à une présentation du système solaire à l’échelle 1 milliardième (qui n’existe plus), sur les terres de la ferme pédagogique de Mortagne-au-Perche dans l’Orne, j’ai été saisi de la nécessité d’agir pour faire prendre conscience de la fragilité de notre planète et de la protéger pour sauvegarder le plus intact possible le fonctionnement de la vie sur terre.

L’astronaute Jean-François Clervoy, observant l’atmosphère de la Terre depuis la station spatiale, l’a comparé à une couche de vernis sur une orange…

Quoi de mieux pour en prendre conscience que de voir une présentation du système solaire et la place qui est réservée à la Terre, à une échelle appropriée.

C’est pourquoi je propose un parcours de 5 km qui commencerait à partir du pont Jean Moulin (ou île Saint-Aubin) et irait jusqu’au Lac de Maine, où le soleil 109 fois plus gros que la Terre serait représentée par un globe de 1,39 m de diamètre, Mercure serait à 60 cm et mesurerait 0,5 cm et ainsi de suite en fonction de l’échelle choisie….

Le parcours serait agrémenté d’approximativement 10 panneaux explicatifs.

Exemple d’un parcours astronomique sur le campus d’Orsay

Photo de la terre prise depuis la sonde Cassini

