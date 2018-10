11 / Panneaux Angers Antique

Mon projet consiste à concevoir et installer deux panneaux illustratifs révélant les importantes découvertes archéologiques qui ont été effectuées par le passé à Angers.

Cette idée est née de la découverte en 2010, sous l’ancienne clinique Saint-Louis, rue Faidherbe, d’un temple datant du IIème siècle. En effet, les fouilles ont permis aux passants de visualiser le patrimoine antique considérable de notre cité ! Par ailleurs, plusieurs articles ont été publiés dans les médias (Le Monde, notamment), décrivant cette découverte extraordinaire.

Ces panneaux illustratifs présenteraient un plan de la ville antique du IIème au Vème siècle avec des repères par rapport au centre-ville actuel afin que le lecteur puisse se représenter les lieux et les dates des principales fouilles archéologiques, qui ne sont plus visibles aujourd’hui. Des numéros renverraient ensuite à des illustrations et des photos des différents objets trouvés. Les textes de ces panneaux seraient traduits en anglais et en braille, afin de rendre ces supports accessibles à tous.

Le lieu envisagé pour l’implantation de ces panneaux serait la rue Toussaint, dans le centre-ville. Au sein de cette rue vous pouvez observer un pan de mur, vestiges de l’ancienne enceinte romaine et se trouvent également l’office de tourisme, le musée des Beaux-Arts et la bibliothèque municipale. Suite à la lecture des panneaux et grâce à la proximité de ces lieux, les personnes intéressées auraient la possibilité de pouvoir obtenir de plus amples informations sur le sujet.

Article du journal Le Monde du 4 Juin 2010

Article du journal Ouest France à la recherche des racines d’Angers Antique

RETROUVEZ ET VOTEZ POUR CE PROJET.