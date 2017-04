Sweat Like An Ape, et Paco Tyson

En ce mardi 11 avril, on parle de musique, et notamment du nouvel album du groupe bordelais Sweat Like An Ape, ainsi que du nouveau rendez-vous nantais pour les amateurs de musique électronique : Paco Tyson !

Pour répondre à nos questions:

Sol Hess, chanteur du groupe Sweat Like An Ape

Julien, aka C.H.I.C.H.I, l'un des 2 organisateurs du festival Paco Tyson



Au programme également:

Le reportage de Hugo sur l’association Paï Paï

sur l’association La chronique de Bernay sur les musiques de meetings politiques

Maëlle était à la réalisation et Etienne à la programmation