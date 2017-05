François Collet Trio, et l’association CFSE

On est le mardi 30 mai, et aujourd’hui on parle du nouvel album du François Collet Trio. Intitulé Take This, le nouvel EP du trio jazz/rock/groove sort le 04 juin, lors de leur concert au festival Bouche à Oreilles à Bouchemaine. Et puis comme cadeau, ils nous ont proposé en live le titre SCHIZUKA, un morceau de leur nouvel EP.

Dans la seconde partie du Sous-Marin, on vous propose de découvrir ou redécouvrir un reportage Murmure d’Anjou, sur l’association CFSE, et plus particulièrement du dispositif Agapè, permettant à des jeunes en décrochage scolaire de retrouver le chemin des études, et ainsi le chemin de la confiance, grâce au travail.

Au programme également :

La chronique scientifique de Quentin

La chronique musicale de Bernay

Quentin est à la réalisation, Etienne à la programmation !