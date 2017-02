Rencontre avec Past (post hardcore bordelais)

De passage au Café Latin, les Bordelais de Past ont délivré, le lundi 24 février, un set sincère et empreint d’influences Post Hardcore librement assumées. Rencontre avec le groupe.

De Glassjaw à Birds In Row, les amateurs de musiques émotionnelles seront servis. Parfois maladroits, les musiciens n’ont néanmoins pas failli à la tâche en assurant une présence efficace malgré le fait qu’ils ouvrent le concert. Rythmiquement au poil et particulièrement honnêtes, les jeunes musiciens apparaissent aujourd’hui comme un cheveu d’ange dans une soupe fade de groupe Post déjà vus. Nous sommes allés à leur rencontre après avoir assisté à l’intégralité de la soirée. On vous recommande d’ailleurs vivement, au passage, le Doom ultra puissant de LD Kharst, deuxième artiste de la soirée.

Suivez l’interview à l’écrit sur Jugger Webzine.