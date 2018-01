11 Sophrologie VS Stress

Cette semaine dans Transcendance, voyons un peu comment la sophrologie et la relaxation peuvent pallier aux méfaits du stress. Nous écouterons pour l’occasion quelques musiques de relaxation de choix, et en bonus en fin d’émission je vous propose une séance de relaxation guidée, juste après l’agenda de Claire qui fera le point sur les ateliers zen d’Angers et sa région pour la semaine.

