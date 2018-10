24 / Un panneau de basket au Parc du Pin

Nous souhaitons qu’un panneau de basket (pas de terrain complet) soit installé dans le parc du Pin. Le revêtement sera anti-bruit et la zone d’installation la plus centrale possible afin de perturber le moins possible le voisinage. Il s’agit avant tout que nos enfants et jeunes puissent s’entraîner ensemble dans ce parc où les équipements sont surtout adaptés aux plus petits. Certains sont dans des clubs, d’autres n’ont pas cette chance, alors au parc du Pin tous pourront jouer ensemble.

Solidaires et sportifs ensemble !

PORTEUR : MARIE-ISABELLE LEMIERRE

RETROUVEZ ET VOTEZ POUR CE PROJET.